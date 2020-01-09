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Kaymakam Alkan Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti

İHA

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Alkan Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Osmancık Emniyet Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan Durhasan Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun’un Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne atanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör’ün göreve başlamasının ardından, İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak kendisine görevinde başarılar diledi.
Ziyaret, günün anısına çekinilen fotoğrafın ardından sona erdi.

ÇORUM

09 Ocak 2020 Perşembe

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