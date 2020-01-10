Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi Tarihe sahip çıkan jandarma 2019 yılında 466 tarihi eseri müzeye kazandırdı Operasyonlarda 15 iş makinesine el konuldu

Çorum’da suç ve suçlularla mücadelede etkin bir çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarına da sahip çıktı. Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçıları ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda kaçakçıların en çok iş makinesini tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıllarda toplumda tarihi eserlere sahip çıkma konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması amacıyla amacı ile “Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalım” projesini hayata geçiren İl Jandarma Komutanlığı, proje kapsamında tarihi eserlerin korunmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemişti.

Jandarma ekipleri tarafından “Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı” ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde geçtiğimiz yıl 466 adet tarihi eser ele geçirildi. El konulan eserler işlemlerin ardından müzeye kazandırıldı.



Kaçak kazıcıların yeni gözdesi iş makinesi

Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçıları ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda kaçakçıların en çok iş makinesini tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bir yıl içerisinde jandarma ekiplerinin kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yaptığı baskınlarda 10 adet dedektör, 4 adet jeneratör, 123 adet muhtelif kazı malzemesi, 15 adet iş makinesi, 2 adet dürbün ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 114 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÇORUM 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

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