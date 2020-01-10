Minibüsün çarptığı köpek tedaviye alındı

"Ben hep hip hop'tım"

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ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, minibüsün çarpmasıyla yaralanan sokak köpeği, götürüldüğü hayvan barınağında tedaviye alındı.

Dün öğle saatlerinde, Yazı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi´ne çıkan sokak köpeğine, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarptı. Sürücü, yoluna devam ederek kaçarken, kanlar içindeki köpeği görenler belediye ekiplerinden yardım istedi. Gelen görevliler tarafından alınan yaralı köpek, hayvan barınağına götürüldü. Veteriner hekim İsmail Bilgener tarafından yapılan kontrolde köpeğin sağ ön ayağındaki kemikte kırıklar olduğu tespit edildi. Bilgener, tedaviye alınan köpeği, sağlığına kavuşana kadar barınakta misafir edeceklerini söyledi.



ÇORUM 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

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