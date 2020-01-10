Jandarma’dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu Operasyonda 13 bin 695 litre kaçak içki ele geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 695 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ve sahte alkollü içki üretimi yapılan yerlere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda merkezde kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 bin 985 litre kaçak içki ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

ÇORUM 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

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