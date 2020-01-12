2 katlı ev yangında kül oldu Evinin yandığından akrabalarının telefon etmesiyle haberdar oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev tamamen yandı.



Edinilen bilgilere göre, Kutluözü köyünde yaşayan Celal Karabulat’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine İskilip Belediyesinden köye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin köydeki diğer evlere sıçramasını önledi.



Ailesiyle evlerinin birinci katında oturdukları sırada bir yakınlarının aradığını dile getiren Karabulut, “Bir yakınımız aradı. Sizin evin oralardan duman yükseliyor, dedi. Evin ikinci katına çıktığımda alevleri gördüm. Bunun üzerine hemen ailemi evden çıkararak güvenli bir bölgeye aldım” dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

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