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Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma

DHA

ÇORUM ´da sabah namazı sonrası cami içerisinde kavga eden imam F.Y. (32) ile müezzin H.T. (50) hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, müezzin ve imanın görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.

ÇORUM ´da sabah namazı sonrası cami içerisinde kavga eden imam F.Y. (32) ile müezzin H.T. (50) hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, müezzin ve imanın görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.
Olay, 5 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi´ndeki Kahraman Çavuş Ölçek Camii´nde meydana geldi. Sabah namazı kılındıktan sonra camideki imam odasında Kuran okuyan müezzin H.T. ile dışarı çıkarken odanın kapısını açık bıraktığını iddia ettiği imam F.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, imam ve müezzin tekme tokat birbirine girdi. Cemaatin araya girerek tarafları ayırdı. Kavgada kulak ve yüz kısmından yaralanan imam ve müezzin, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Karşılıklı darp raporu alan ikili, karakola da giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu.
'İMAM ODASINDA BENİ DARBETTİ
Müezzin H.T.'nin polis merkezindeki ifadesinde, "Olayın olduğu gün sabah namazını kılmak için camiye geldim. Ezan okunduktan sonda cami içerisindeki imam odasına geçtim, sonra Kuran okumaya başladım. İmam F.Y., bulunduğum odanın kapısını açıp dışarıya çıktı. Ben de kendisine odanın kapısını kapatmasını söyledim. İmam F.Y.,  bana doğru kışkırtıcı hareketlerde bulundu. Ben de kendisine bu hareketlerinin sıkıntı oluşturduğunu, yaptıklarının hiç hoş olmadığını söylediğimde, üzerime yürüdü ve beni darbetmeye başladı. Ben de kendimi korumaya çalıştım ve ona vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Sonra kavga bitti ve hastaneye giderek, darp raporu aldım. Şikâyetçiyim" dedi.
'BANA 'SENİ PARÇALARIM' DEDİ'
İmam F.Y., ise ifadesinde olay anını anlatarak, "Olay günü sabah namazını kıldırmak için görevli olduğum camiye gittim. Camide müezzin olarak görev yapan H.T., sabah namazının sünnetini kılıp Kuran okumak için caminin diğer bir bölümüne geçtiğim sırada, bana 'seni parçalarım' dedi. Ben de geri dönüp, 'beni neden parçalıyorsun' diye sordum. Sonra birden bana yumruk atıp, darbetmeye başladı. Ben de kendisini ittim ve yumruk attım. Sonra kavga sonlandı ve ben kendimi dışarıya attım, baktık ki, yüz kısmımdan kan geliyor. Hemen hastaneye gittim ve darp raporu altım. Ben bu kişiden şikâyetçiyim" ifadelerinde bulundu.
GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Olayla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli soruşturmanın yanı sıra İl Müftülüğü'nce de başlatılan idari soruşturma kapsamında, kavga eden imam ve müezzinin görev yerleri değiştirildi. Kentte farklı camilere görevlendirilen imam ve müezzinin yerine ise başka din görevlilerinin tayin edildiği belirtildi.
 

ÇORUM

12 Ocak 2020 Pazar

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