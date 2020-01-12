Karınca ilacı konan börekten yiyen 10 kişi zehirlendi

Çorum’da yedikleri börekten zehirlenen aynı aileden 2'si bebek 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Buharaevler Mahallesi Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukları ve torunlarını yemeğe davet eden 69 yaşındaki Feride T., yaptığı ıspanaklı böreğe maya yerine yanlışlıkla karınca ilacı koydu. Börekten yiyen Feride T., Yalçın T. (44), Hayriye T. (48), Cennet T. (23), Hasan T. (2), Elif T. (2), Cevriye T. (35), Emrah T. (28), Mesut T. (26) ve İsmail T. (30) bir süre sonra rahatsızlanarak fenalaştılar. Bunun üzerine Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 10 kişi gıda zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:26

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