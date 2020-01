Kitap okuma seferberliği başlattı, makam odasının kapılarını kitap tutkunlarına açtı Bu ilçede herkes kitap okuyor Kaymakam makam odasını kitap kurtlarına açtı Kamu çalışanları haftada bir gününü kitaba ayırıyor Laçin Kaymakamı Emine Karataş: "Kaymakamlıkta her pazartesi öğle arasında kitap okuma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz" "Kitap okumak ülkeye ciddi bir ivme kazandıracak"

Çorum’un Laçin ilçesinde toplumda kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için örnek bir projeye imza atıldı. Kaymakam Emine Karataş'ın makam odasında bir araya gelen kitapseverler, boş zamanlarını değerlendiriyor.

Laçin Kaymakamı Emine Karataş öncülüğünde başlatılan kitap okuma seferberliği kapsamında ilçede görevli kamu çalışanları ve vatandaşlar haftada bir gün bir araya gelerek kitap okuyor. Kitap okuyarak boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendiren kitapseverler zaman zaman da okudukları kitaplar üzerine görüş alışverişinde bulunuyor. Makam odasının kapılarını pazartesi günleri kitap tutkunlarına açan ve onlarla birlikte kitap okuyan Karataş, kampanyaya gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtti. Proje hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakam Emine Karataş, kitapların çok değerli ve kıymetli olmasının yanı sıra içerisinde barındırdığı bilgilerle insana verilmiş en güzel hediyelerden birisi olduğunu söyledi.



"Kaymakamlıkta her pazartesi öğle arasında kitap okuma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz"

Kitap okuyarak kişinin kendini bileceğini dile getiren Karataş, “Kendini bilmekte nasıl başlar? İlk tarihimizi bilmemiz lazım. Tarihimizi bilirsek insanlığımızı biliriz. İnsanlığımızı bilirsek insan olduğumuzu anlarız ve kendimizi bilme durumuna erişebiliriz. Bu yüzden kitap okumak en önemli etkinliklerden biridir. Kaymakamlıkta her pazartesi öğle arasında kitap okuma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir şansımız var. Bütün personelimiz Çorum’dan geliyorlar. Dolaysıyla öğle arası burada yemek yiyorlar. Yemeklerini yedikten sonra kalan yarım saatlik bölümü kitap okumayı daha geniş kitlelere yaymak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu süreyi kitap okuyarak değerlendiriyoruz” dedi.



"İnsanların kitap okumayı sevmeye başladığını gördüm"

Kitap okuma saatine etkinliğine ilk başlarda personelin fazla ilgi göstermediğini dile getiren Karataş, “Ancak katılımın zaman içerisinde artacağını biliyorduk ve düşünüyorduk. Öyle de oldu. Zamanla kitap okuma etkinliğimize müthiş bir katılım oluştu. Sayımız ciddi manada arttı. İnsanların kitap okumayı sevmeye başladığını gördüm. Bir şeye başlamadan önce ön yargı ile yaklaşabilirsiniz. Derler ki bir şeyi bitirmenin yarısı ona başlamaktır. Ön yargıyla başlıyorsunuz ama zaman geçtikte bundan keyif alıyorsunuz. Çünkü kitap dediğimiz şey bilgidir. İnsan her daim bilgiyi arar. Bilgiye muhtaçtır. Çünkü bilgi sürekli gelişir. Kitap okuyarak sürekli gelişen kendini yenileyen bilgiyi öğreniyorsunuz. İnsanda bilginin peşinde olduğu zamanda o heyecana o arayışa kendini veriyor. Bilgi de mutluluk verdiği için kendi hayatını da daha güzel yönlendirme fırsatı oluyor. Kişi kendini bilmek istiyorsa tarihi ve insanlığı bilmeli. Bunları öğrenmesi açısından da en önemli araç kitaptır” ifadelerini kullandı.



"Katılımın her geçen gün artmasından dolayı çok memnunum"

Bugüne kadar bin kitap okuduğunu açıklayan Kaymakam Emine Karataş, “Dün itibariyle bininci kitabi bitirdim. Bin kitap okuduktan sonra şunu fark ettim. Hiçbir şey bilmediğimi gördüm. İnsan çok fazla bilgi sahibi değilse sahip olduğu bilgilerle hayatını devam ettirebileceğini düşünür. Okudukça aslında öğrendiğiniz bu zamana kadar edindiğiniz bilgilerin yetersiz olduğunu anlarsınız. Daha çok öğrendikçe de kendi edindiğiniz bilgilerde eksiklikler olduğunu görürsünüz. O yüzden kitap okumayı önemsiyorum. Kaymakamlık personeline, idarecilerimize ve vatandaşlara bu etkinliğe katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bir şeye bireysel olarak bakarsanız bireysel olarak yapmaya çalışırsanız bir yere kadar ilerlersiniz. Ancak bunu toplu halde yapmaya çalışırsanız ve gayret ederseniz o sizi istediğiniz noktadan da çok daha öte bir seviyeye götürür. Çünkü her zaman birlikte dirlik vardır diye geleneğimizde çok güzel bir söz vardır. Daha fazla ilerlemek istiyorsanız çevrenizdeki insanlarla birlikte ortak bir amaç ortak bir ülkü doğrultusunda hareket edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Katılımın her geçen gün artmasından dolayı çok memnunum. İnşallah bu devam eder. İnşallah hep birlikte insanların eklene eklene, katıla katıla, büyüye büyüye kitap okumayı kendimize alışkanlık haline getiririz” diye konuştu.



"Kitap okumak ülkeye ciddi bir ivme kazandıracak"

Toplumların gelişmiş endeksine baktığınızda kitap okuma ile aynı doğrultuda olduğunu görüldüğünü dile getiren Kaymakam Karataş, şunları kaydetti:

“Gelişmiş ülkelere baktığınızda örneğin Japonya çok fazla kitap ülkelerden birisidir. Çok fazla kitap okumanın gelişmişlik seviyesiyle de çok ciddi bir bağlantısı var. Sadece insanın kendini bilme güdüsüyle kitap okuması vardır birde gelişmişliğe etki eden bir boyutu var. Kitap her konuda insanlara önder oluyor bir misyon yüklüyor ve sizi o doğrultuda ilerletiyor. Kitap okumayı onun için önemsiyorum. İnşallah herkesin kitap okuduğu bir toplum yapısını ileride görürüz. O zaman Türkiye çok daha farklı yerlere gidecek. Şu anda ülkemiz çok güzel yerlere gidiyor ama kitap okumak buna ciddi bir ivme kazandıracak. Yüklendiğimiz misyonlara daha hızlı şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın Kasım ayında yaptığı fidan seferberliğine herkes katkı sundu. Ülke genelinde binlerce fiden toprakla buluştu, yeşillendi. Yıllar sonra bunu göreceğiz. Kitap okuma alışkanlığını da bu tür etkinlikler yaparak geliştirdiğimizde çok güçlü bir Türkiye oluşacak. Bilen insandan zarar gelmez. İnsanın bilmediğini kabul etmesi de erdemdir. İnşallah ülkemize milletimize faydalı oluruz. Bilmenin en önemli başlangıcı da okumaktır.”

Kitap okuma etkinliğine katılanların artık kitap okuma saatini aksatmadığını vurgulayan Kaymakam Karataş, “Türk halkı olarak çok fazla kitap okuyan bir toplum değiliz. İnsanlar ilk başta ön yargıyla yaklaştı. Etkinliğe önceleri katılımın az olmasının başlıca temel nedeni buydu. Bir ön yargı vardı. Okudukça bir şeyler öğrendikçe heyecanlanmaya başladılar. İnsan heyecanlanmadığı bilgiyi kesinlikle öğrenmemiştir. İnsan heyecanlanmaya başladıkça ne kadar güzel bir şey olduğunun farkına varıyor yeni şeyler öğrenmeye gayret ediyor. Artık insanlar bu etkinliği hiç aksatmamaya başladılar ondan dolayı mutluyum” dedi.

