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Tarlasında bulup, banka kasasında sakladığı 'gök taşı', müzede sergilenecek

DHA

ÇORUM´un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz´ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulup, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk 'gök taşı', Çorum Müzesi´nde sergilenecek. Müzede, 1 ay süreyle gecici olarak sergilenecek taşı, görmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Yılmaz, "Taşa, talepler geliyor. En son Rusya´dan 68 bin Dolar teklif edildi. 15 Ocak itibariyle gök taşı 1 ay süreyle müzede sergilenecek. Ardından taşı geri alıp, bankada muhafaza edeceğiz" dedi.

ÇORUM´un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz´ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulup, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk 'gök taşı', Çorum Müzesi´nde sergilenecek. Müzede, 1 ay süreyle gecici olarak sergilenecek taşı, görmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Yılmaz, "Taşa, talepler geliyor. En son Rusya´dan 68 bin Dolar teklif edildi. 15 Ocak itibariyle gök taşı 1 ay süreyle müzede sergilenecek. Ardından taşı geri alıp, bankada muhafaza edeceğiz" dedi.
Alaca ilçesine bağlı Gerdekkaya köyünde yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz, 28 Nisan 2019'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı. Yılmaz, çok ağır olması nedeniyle taşı, yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın göktaşı olmasından şüphelenen Yılmaz, bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla Amerika'daki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede; taşın bir 'gök taşı' olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.
'MÜZDEDE SERGİLENECEK'
12 haneli Gerdekaya köyünde 'gök taşı'nın ilçenin yanı sıra kentte de merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri harekete geçip, Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti. Turizm müdürlüğü yetkilileri, 'gök taşı'nın Çorum Müzesi´nde sergilenmesi talebini Yılmaz'a iletti. Talebe olumlu cevap veren Yılmaz, muhafaza ettiği banka kasasından aldığı 'gök taşı'nı müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. 'Gök taşı'nın 15 Ocak itibariyle 1 ay süreyle Çorum Müzesi´nde sergileneceği, ardından da yeninden bir banka kasasına konulacağı belirtildi.
'68 BİN DOLAR TEKLİF GELDİ'
'Gök taşı'nın en az 4 bin yıllık olduğunun tahmin edildiğini anlatan Mutlu Yılmaz, "Taşa baktığında normal bir taş gibi duruyor ama kaldırmaya çalıştığımda ne kadar ağır olduğunu görünce şüphelendim. Taştan bir parçayı makine ile kesip gönderdik. İçinin siyah ve parlak gri renkte olduğunu gördük. Hatta taşın kesilen parçaları hava ile temas ettikçe daha da kararıyor. Amerika´ya gönderdiğimiz parçasına yapılan incelemede gök taşı olduğu kesinleşti. İçinde 12 element bulunduğu bize söylendi. Özellikle yurt dışında göktaşı ile ilgilenen çok kişi var. Bizde 'gök taşı'nı satmak istiyoruz. Talepler geliyor. En son Rusya´dan 68 bin Dolar teklif edildi. Ancak biz taşın değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz o yüzden kabul etmedik. Tabii ki amacımız değerini verecek bir alıcıya taşı satmak" dedi.
'MÜZE GÖREVLİLERİNE TESLİM ETTİK'
Mutlu Yılmaz, 'gök taşı'nın duyulması ile birlikte büyük bir merak konusu olduğunu da belirterek "Çok kişi arayıp gök taşını görmek istediğini söyledi. En son İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri müzede taşı sergilemek istediklerini söylediler. Öğrencilerin vatandaşların görmesi için bizde kabul ettik. Gök taşını müze yetkililerine teslim ettik. 15 Ocak´ta Çorum Müzesi´nde 1 ay süreyle sergilenecek. Ardından taşı, tekrar geri alacağız. İlimize muhakkak katkısı olacaktır" diye konuştu.
'BAŞKA 'GÖK TAŞI' İÇİN KÖYE GELİYORLAR'
Gerdekkaya köyü Muhtarı Gıyasettin Yılmaz ise 'gök taşı'nın duyulmasının ardından birçok kişinin köye gelip başka bir 'gök taşı' bulmak için detektörle arama yaptığını söyleyerek "Çok büyük bir ilgi oldu. Hem gök taşını görmek isteyenler oluyor hem de merak edip `Acaba bizde bulabilir miyiz´ diyerek aramaya gelenler oluyor.  Köyümüz bir anda ilimizde gündem oldu. Gök taşı ile birlikte köyümüzde tanındı. Şimdi gök taşı müzede sergilenecek. Merak edenler göktaşını müzede görebilecekler" dedi.

ÇORUM

14 Ocak 2020 Salı

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