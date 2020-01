Eşini yaralayan koca: Bıçaklamadım, iftira atıyorlar

ÇORUM'da, tartıştığı eşi Adil Avcıoğlu tarafından (51) karnı ile sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Evrim Avcıoğlu'nun (41) tedavisi sürüyor. Tutuklanan Adil Avcı'nın polise verdiği ifadede, "Bazı yakınlarıyla birlikte evimi satıp paranın üstüne konmaya çalışıyorlar. Bıçaklamadım, iftira atıyorlar. O gece eşimi kucağıma alıp, ambulansa bindiren de benim" dediği öğrenildi.

Olay, 12 Ocak günü, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki apartman dairesinde yaşandı. EvrimAdil Avcıoğlu çifti arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Adil Avcıoğlu, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin karnı ile sırtına sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Evrim Avcıoğlu'nu ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyat edilen Avcıoğlu, hayati tehlikeyi atlatamadı.

Evrim Avcıoğlu, ameliyat öncesi polislere, mutfakta bıçağın üzerine düştüğünü ardından da eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan koca, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU EŞ: BIÇAKLAMADIM

Yaralı kadının Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürerken, tutuklanan Adil Avcıoğlu'nun, nöbetçi mahkemede verdiği ifadesinde, kendisine iftira atıldığını öne sürdüğü öğrenildi. Kocanın ifadesinde, "Olay gecesi eve geldim, eşim ile çocuğumun mutfakta yemek yediğini gördüm. Odama gidip uyudum. Kızım yanıma gelerek, 'Baba annemin karnı kanıyor' dedi. Eşime 'Ne oldu?' diye sorduğumda, 'Bana acil ambulansı ara' dedi. Hemen ambulansı aradım, komşularımdan yardım istedim. Ambulans geldi, hastaneye gittik, eşimin tedavisi sürerken polisler gelip, eşimin benden şikâyetçi olduğunu söylediler. İfade için emniyete götürdüler. Bazı yakınlarıyla birlikte evimi satıp paranın üstüne konmaya çalışıyorlar. Bana iftira atıyorlar. O gece eşimi kucağıma alıp, yola indiren ve ambulansa bindiren de benim. Kesinlikle bıçaklamadım, bunlar iftira. Bugüne kadar da eşime asla şiddet uygulamadım" dediği kaydedildi.

'HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ'

Öte Yandan Kadın Meclisi üyeleri, Evrim Avcıoğlu´nun yakınlarını hastanede ziyaret etti. Kadın Meclisi Üyesi Eylem Aka Kaya, "Bıçaklanan arkadaşımızı ziyarete gelip ailesiyle görüştük. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Her zaman onun yanında olacağız" dedi.



