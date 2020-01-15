Sungurlu'da samanlık yangını

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir evin tandır ve samanlık bölümleri tamamen yandı. Can kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, yangının bitişikte bulunan eve sıçramasını engelledi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Arifegazili Köyü'nde Yusuf Uzan’a ait evin tandırlık bölümünde yangın çıktı. Köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede köye gelen Sungurlu Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri çıkış nedeni belli olmayan yangını kontrol altına aldı. Yangında evin tandır ve samanlık bölümleri tamamen yanarken, samanlığın bitişiğinde bulunan eve sıçramadan söndürdü.

Olayla ilgili olarak başlatılan hasar tespit çalışması sürüyor.

ÇORUM 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:26

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