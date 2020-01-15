Gizli hayırseverler her hafta 30 aileyi sevindiriyor Gizli hayırsever bu sefer Çorum’da ortaya çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen iki hayırsever vatandaş, her hafta salı günü 30 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuyor.

Çorum'da, kimliğinin açıklanmasını istenmeyen hayırsever, salı günleri bir marketten yaptığı alışverişle 30 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuyor. Mahalle muhtarıyla irtibata geçerek ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen hayırseverler, her hafta başka bir mahallenin ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Muhtar tarafından tespit edilen aileler, muhtarın verdiği imzalı ve kaşeli fişlerle markete giderek ilçede görevli bir din görevlisinin hazırladığı gıda paketlerini teslim alıyor.

Hayırseverlerin bu yardımlarını ramazan ayına kadar sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

ÇORUM 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.