Babasının arama çalışmasına ara verip, kayıp genci aramaya başladı

ÇORUM'da, 16 gün önce çarşıya gitmek için evden çıkıp, geri dönmeyen Mücahit Bolat (21) için arama çalışmalarına yeniden başlandı. Kayıp gencin arama çalışmalarına, 51 gün önce kaybolan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı'nın (78) oğlu Uğur Kayalı da katıldı. Kayıp babasının arama çalışmalarına ara verildiğini belirten Kayalı, "Her iki kayıp da bizim kaybımız. İnşallah buluruz" dedi.

Akkent Mahallesi'nde oturan Mücahit Bolat, 29 Aralık'ta alışverişe gitmek için evden ayrıldı. Bolat, geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Mücahit Bolat'ın bulunması için jandarma, polis ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kayıp gence ait iz bulanamaması üzerine ekipler, çalışmalarına ara verdi.

YENİDEN ARAMA BAŞLATILDI

Kayıp Mücahit Bolat'ın bulunması için, 3 gün önce ara verilen arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Ekipler, aramalarını Çorum-Samsun karayolunun 10'uncu kilometresindeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

BABASINI ARAMAYI BIRAKTI GENCİ ARIYOR

Kayıp gencin arama çalışmalarına, 51 gün önce Ulukavak Mahallesi'nde camiye gitmek için evden çıkıp, geri dönmeyerek kaybolan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı da katıldı. Kayıp babasının arama çalışmalarına ara verildiğini belirten Kayalı "Bu süre içerisinde genç bir kardeşimiz de kayboldu. Ben bir taraftan babamı ararken bir taraftan da bu kayıp kardeşimizin arama çalışmalarına katılmak istedim. Bu sadece bizim sorunumuz değil, herkesin sorunudur. İnsanlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Sokakta, caddede, pazarda geçerken gördüklerinde en yakın güvenlik güçlerine haber vermelerini istiyoruz. İnşallah buluruz" diye konuştu.

YAŞLI ADAM DA KAYBOLMUŞTU

Ulukavak Mahallesi'nde oturan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım günü camiye gitmek için evinden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayalı'nın yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren ve iz takip köpeğinin de eşlik ettiği aramalardan kayıp yaşlı adama ait bir bulguya rastlanılamadı.



ÇORUM 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:26

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