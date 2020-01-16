Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı Otomobil sürücüsü aracı olay yerinde bırakıp kaçtı

Çorum'da ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Kılıçarslan yönetimindeki 19 EF 619 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobil Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç devrildi. Kazada ticari araçta bulunan sürücü Süleyman Kılıçarslan ve Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İddialara göre kazanın ardından otomobil sürücüsü ise aracı olay yerinden bırakıp kaçtı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:25

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