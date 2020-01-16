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Tarlada bulunup, banka kasasında saklanan gök taşı, müzede sergileniyor

DHA

ÇORUM´un Alaca ilçesinde çifti Mutlu Yılmaz´ın, geçen yıl Nisan ayında tarlasında bulup, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk gök taşı, Çorum Müzesi´nde sergilenmeye başlandı. Kentte merak uyandıran gök taşı, müzede, 1 ay süreyle gecici olarak sergilenecek.
Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan Mutlu Yılmaz, geçen yıl 28 Nisan'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın gök taşı olmasından şüphelenen Yılmaz, taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.
1 AY SÜREYLE SERGİLENECEK
Ancak gök taşının ilçede ve Çorum´da merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti. Göktaşının Çorum Müzesi´nde sergilenmesi istendi. Bunun üzerine Yılmaz, gök taşını 1 ay süreyle müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde gök taşı sergilenmeye başlandı. Dünya literatürüne `Gerdekkaya´ ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu Türkiye´nin en büyük üçüncü göktaşı olduğu belirtildi. En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen göktaşı ile ilgili sergilendiği bölümde, 'uzayın habercileri' başlıklı bilgi metni de hazırlandı.
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ GÖK TAŞI'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorumluların gök taşını çok merak ettiklerini belirterek, "Türkiye´nin 3´üncü büyük gök taşı müzemizde sergilemeye başladık. Ağırlıklı olarak demir oranı yüksek oluyor. Tarihte Hitti metinlerinde demirin sıkça geçmesi açısından arkeoloji dünyası açısından ayrıca bir inceleme alanı oluşturuyor. Gelen talepler doğrultusunda gök taşı 1 ay süreyle sergilenecek" dedi.
'ÜLKEMİZDEN BİR ALICI ÇIKMASINI İSTERİM'
Gök taşını sergilenmek üzere müzeye teslim eden çiftçi Mutlu Yılmaz, "Tarlanın üzerindeki taşları biçerdövere zarar vermemesi için temizlerken bu taşı bulduk. Taş çok ağırdı. Tek başıma kaldıramadım. Baktık ki içinde siyah bir yapı çıktı. Maden olabileceğini düşünüp MTA ile görüşüp analiz yaptırmak istedik. Bizden ücret istediler bu nedenle yaptıramadık. Ardından bir yakınımız kanalıyla Amerika´ya gönderdik ve orada yapılan analizde göktaşı olduğu belirlendi. Veri tabanına işlendi. Taşın sergilenmesi için bize talep gelince biz de müze görevlilerimize vermeye karar verdik. 1 ay süreyle sergilenecek ziyaretçi sayısı çok olursa daha fazla da kalabilir. Bizim için en güvenli yer müze tabii. Göktaşını satmak istiyoruz yurt dışından talep var ama benim önceliğim yurt dışı değil yurt içinde kalması. İnşallah yurt içinden bir alıcı çıkar ve değerlendiririz. Ben ülkemizde kalmasını isterim" diye konuştu. 

ÇORUM

16 Ocak 2020 Perşembe

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