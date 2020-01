Kavuncu, Büyükelçi Kastrotoviç’i kabul etti

Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karadağ Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi PersiaKastrotovic’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul etti.

Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ve büyükelçilik heyetinin hazır bulunduğu ziyarette milletvekili Erol Kavuncu, büyükelçi Kastrotovic Türkiye’deki görevi süresince her iki ülke arasındaki çok iyi düzeyde olan ilişkilerimizi çalışmalarıyla daha üst seviyelere taşıyacağına inandığını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye ile Karadağ’ın iki dost ve kardeş ülke olarak Balkanlarda ortak bir dış politika vizyonuna sahip olduklarını dile getiren Kavuncu, “Ülkelerimiz arasındaki, kültürel, ekonomik, siyasi, askeri ilişkilerimiz üst düzeydedir. Türkiye dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesine, dolayısıyla Balkanların da barış ve huzur içerisinde olmasını arzu etmektedir. Karadağ, çok etnikli, kültürlü, mozaik yapısıyla çok farklı gruplar içerisinde tesis ettiği barış ve uyumla balkanlarda örnek bir ülkedir. Ülkemiz Yugoslavya Cumhuriyetinin dağılmasından sonra Karadağ Devletinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdendir. Karadağ’ın kısa sürede NATO’ya üyelik sürecini tamamlamasını önemli bir başarı olarak görüyor ve bu başarının diğer bölge ülkelerini teşvik edici olduğuna inanıyoruz. Karadağ Devletinin ekonomik performansını ve AB üyelik sürecini takdirle izliyoruz” dedi.

Halen Karadağ da çok sayıda Türk şirketinin çok farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini anlatan Kavuncu, “Her geçen gün ülkemizin en prestijli kurum ve firmaları dost kardeş Karadağ’a yatırım yapmaktadırlar. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmimiz son 12 yılda 10 kat artmıştır. Karadağ devletine yatırım yapan ülkeler arasında ilk 5. ülkeyiz. Bu sayede dost kardeş Karadağ ile ülkemiz arasındaki ticaret hacmi gelişmekte ve ayrıca ülkelerimiz arasındaki yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik de pekişmektedir. Ayrıca, TİKA gibi Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlarımız eğitim, sağlık, tarım, kültür, altyapı gibi yatırım ve hizmetleriyle Karadağ da büyük takdir toplamaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Karadağ Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Persia Kastrotovic, Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu’nun iki ülke arasındaki iyi ilişkileri çok güzel ifade ettiğini dile getirerek, “O kadar güzel ifade ettiniz ki ben sadece kalem isteyerek bu söylenenlerin altına imzamı atabilirim” dedi.

Türkiye’ye geldiği ilk günden beri kendini evinde hissettiğinin altını çizen Kastrotoviç, 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu güven mektubunun 140 yıl önce Türkiye büyükelçisinin Karadağ Kralı Nikola’ya sunduğu mektup olduğunu ve 140 yıllık dostluğun devam ettirildiği ender ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiyi muhteşem olarak nitelendiren Kastrotovic, Türkiye’nin Karadağ her zaman büyük destek ve yardımda bulunduğu, Karadağ için önemli olan NATO birliğine girişte ve AB’ye girme yolunda ilerlerken Türkiye’nin desteğini unutulmaz bir gerçek olarak kaydetti.

Türkiye’nin mültecilere verdiği destek nedeniyle Karadağ’ın çok büyük saygı duyduğunu, dünya genelinde de yaptığı yardımlar ve desteklerin saygı ve onur verici bir gösterge olduğunu belirten Büyükelçisi Persia, terörle mücadele konusunda Karadağ’ınher zaman Türkiye’nin yanında olacağını söyledi.

Büyükelçi Kastrotoviç, son verilen rakama göre Karadağ topraklarından Türkiye’ye göç eden yaklaşık 200 bin kişinin olduğunu ve Karadağ’ın 600 bin nüfusa sahip bir ülke olarak Türkiye’nin gerçekten Karadağ için büyük bir önem taşıdığının altını çizerek siyasi adamlarının ve büyüklerinin onlara her zaman şu tavsiyede bulunduklarını “Kendi ülkenizi ve kendi köklerinizi nasıl seviyor ve saygı duyuyorsanız ondan biraz fazla Türkiye’ye saygı ve sevgi göstermeniz lazım çünkü Türkiye size şu anda yaşadığınız ve nefes aldığınız bir yer verdi” diye konuştu.

