Çorum'lu kadınlardan İdlib'e yardım

Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi örgü sınıfı kursiyerleri İdlib için kolları sıvadı.

Örgü sınıfı kursiyerleri Suriye'deki savaştan Türkiye sınırına göç eden sivillerin soğuk kış günlerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek "Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi örgü sınıfı kursiyerleri olarak farkındalık oluşturmak için biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Savaştan kaçarak çadıra sığınan sivillere kendi imkanlarımızla kışlık bere, kazak ve kaşkol örmeye başladık. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu zulme sessiz kalamazdık. Bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Ördüğümüz giysi ve eşyaları bir yardım kuruluşu vasıtasıyla İdlib'de yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Belediye Kadın Kültür Merkezi kursiyerlerini örnek davranışları nedeniyle tebrik etti.

ÇORUM 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:25

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