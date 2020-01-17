Taşımalı öğrencilerin yemekleri denetlendi

Çorum’un Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Komisyon üyeleri Fevzi Çakmak İlkokulunu ziyaret ederek taşımalı gelen öğrencilerin yemeklerini kontrol ettiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Taşımalı Eğitim Komisyon Başkanı Yalçın Akkaya, “İlçemiz ve köylerinden taşımalı sistemle öğrencilerimizi taşıyoruz. Taşıma ile birlikte kendilerine öğle yemeklerini veriyoruz. Bu nedenle de okullarımızda bu hizmetti veren yemekhanelerimizi denetledik. Bu denetimler devam edecek ve öğrencilerimize en uygun ve hijyenik ortamda yemek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

ÇORUM 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:25

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