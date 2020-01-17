Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk şehidine vefa Barış Pınarı harekatında şehit olan sözleşmeli er Ahmet Topçu’nın adı memleketi Çorum’un İskilip ilçesindeki Akşemseddin Anadolu Lisesindeki bir sınıfa verildi Sınıfın açılışına katılan şehidin anne ve babası birlik ve beraberlik mesajları verdi

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi olan sözleşmeli er Ahmet Topçu’nın adı memleketi Çorum’un İskilip ilçesindeki Akşemseddin Anadolu Lisesindeki bir sınıfa verildi.

Akşemseddin Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada şehit olan Ahmet Topçu’nun adının yaşatılması için çalışma başladı. Okul idarecileri ve aile birliğinin girişimleri sonucu okuldaki 12/A sınıfının ismi "12/Kom.Söz.Er Ahmet Topçu Sınıfı" şeklinde değiştirildi.

Sınıfın açılışına şehidin annesi Müslüme Topçu ile babası Fevzi Topçu’da katıldı. Şehidin ailesi birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Oğlunun isminin sınıfa verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Müslüme Topçu, “Konuşulacak çok şey var. Ancak beni anlayan anlıyor. Ahmet için ne söylesem kelimeler yetmez. Benim oğlum gerçekten bir taneydi. Barış Pınarı olsun, Zeytin Dalı olsun orada edindiği arkadaşları, birlikte görev yaptığı komutanlar şehadetinden sonra hepsi evimize geldi. Halen gelip ziyaret ediyorlar. Oğlumun sayesinde tanımadığımız insan da kalmadı. Ahmet bize hep şunu derdi, "Anne artık ben varım, sen hiçbir şeyi düşünme, Oğlumun adının sınıfa verilmesi bizi çok mutlu. Oğlumun görev yaptığı 4 yıl boyunca başarılarıyla mutlu etti bizi. Oradaki askerimize, polisimizin Allah yolunu açık etsin. Öğrencilerimizin, öğretmenlerinde zihin açıklığı versin" dedi.



“Allah Türk milletinin yolunu açık etsin”

Şehit babası Fevzi Topçu da, şuanda dünya ülkelerinin Türkiye’nin karşısında olduğunu, Barış Pınarı harekatıyla da Türk milletinin dünyaya gücünü gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin bir bütün olduğunu vurgulayan Topçu, “Bu milletin bölünmeyeceğini anladılar, parçalanamayacağını anladılar ateşkes çağrısına başladılar. Bu millet vatanı için savaşa düğüne gider gibi gittiği için dünya geri adım attı. İskilip halkına teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi birdir beraberdir. Daima da böyle kalacak ebediyete kadar.

Doğuda olsun, Batı’da olsun nerede olursa olsun yüce Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Cenabı Allah bana iki evlat verdi. Birisini ebedi yolculuğa uğurlardık. İkincisi ise binlerce evladım oldu. Cenabı Allah Türk milletinin yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Akşemseddin Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Sadık Fidan, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna Barış Pınarı Harekatı'nda şehadet mertebesine ulaşan Ahmet Topçu’nun adını bir ömür boyunca yaşatıp, kahramanlığını yine bir ömür boyu anımsatabilmek adına 12/A sınıfına şehidimizin adını verdiklerini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atıcıoğlu da şehit Ahmet Topçu’ya Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyerek şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması gerektiğini belirtti.

Programa İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Fatih Cura, İlçe Jandarma Komutanı Ziya Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu katıldı.

ÇORUM 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:25

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