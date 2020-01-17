Başkan Ali Sülük öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sakarya İlkokulu’nda yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Ali Sülük, öğrencilere ayrıca kitap hediye etti.

Öğrencilerin gözlerindeki ışıltının kendilerini gelecek adına umutlandırdığını dile getiren Başkan Sülük, “Bu güzel organizasyondan dolayı, Okul Müdürü Sayın Mustafa Sancı ve değerli öğretmenlerimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimizin bol bol dinlendikleri verimli bir tatil dönemi geçirmelerini dilerim” dedi.

ÇORUM 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.