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Kamyon ve otomobil çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı

İHA

Çorum'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Kamyon ve otomobil çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 FYD 35 plakalı kamyonla, Ahmet Kıloğlu (65) yönetimindeki 19 BR 943 plakalı otomobil İlim Yayma Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücü Ahmet Kıloğlu ile araç içerisinde sıkışırken, yanında bulunan bir kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtım ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM

18 Ocak 2020 Cumartesi

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