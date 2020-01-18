Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Y. K. (46), ve H.K arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. üzerinde taşıdığı tabanca ile Y.K.’yı bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheli H.K. kaçarken, yaralı Y. K. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından H.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ÇORUM 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:25

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