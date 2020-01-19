Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İHA

Çorum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay, Binevler 143. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilen Orhan Kahramantekin’den 4 gündür haber alamayan komşusu İsmail Bülent Tuzcu, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş’a gitti. Tuzcu, muhtar Bölükbaş’a, komşusunu 4 gündür görmediğini belirterek, “Evin ışıkları sürekli açık ama komşumu birkaç gündür hiç görmedim. Köpeği de açlıktan bitkin düşmüş evden su ve yiyecek getirdim köpeği besledim. Sonra Kahramantekin’in kapısını çaldım tepki vermedi” diyerek yardım istedi. Muhtar Bölükbaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Evin kapısını açan itfaiye ekipleri mutfakta Kahramantekin’in cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp Uzmanı’nın incelemelerinin ardından Kahramantekin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇORUM

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Veteriner Hekimler Odası’ndan işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Veteriner ...
Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı
Kamyon ve otomobil çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon ve otomobil çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı
Milletvekili Kaya kızının okulu’nda karne dağıttı
YEREL HABERLER Milletvekili Kaya kızının okulu’nda karne dağıttı
Kargı’da bin 497 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Kargı’da bin 497 öğrenci karne aldı
Çorum’da 92 bin 420 öğrenci yarı yıl tatiline girdi
YEREL HABERLER Çorum’da 92 bin 420 öğrenci yarı yıl tatiline girdi
Millitvekili Kaya kızının okulu’nda karne dağıttı
YEREL HABERLER Millitvekili Kaya kızının okulu’nda karne dağıttı
Başkan Ali Sülük öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Ali Sülük öğrencilerin karne heyecanına ortak ...
Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk şehidine vefa Barış Pınarı harekatında şehit olan sözleşmeli er Ahmet Topçu’nın adı memleketi Çorum’un İskilip ilçesindeki Akşemseddin Anadolu Lisesindeki bir sınıfa verildi Sınıfın açılışına katılan şehidin anne ve babası birlik ve beraberlik mesajları verdi
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk şehidine vefa Barış ...
Çorumlu kadınlardan İdlib'e yardım
YEREL HABERLER Çorumlu kadınlardan İdlib'e yardım
Sungurlu'da 8 bin 233 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Sungurlu'da 8 bin 233 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Taşımalı öğrencilerin yemekleri denetlendi
YEREL HABERLER Taşımalı öğrencilerin yemekleri denetlendi
Yarıyıl tatilinde belediyeden miniklere okuma seti
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilinde belediyeden miniklere okuma seti
Kamyonet kasasından düşerek öldü
YEREL HABERLER Kamyonet kasasından düşerek öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X