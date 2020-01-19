Kontrolden çıkan otomobil takla attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cengiz Topel caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuz Kağan Ş. yönetimindeki 06 ED 6702 plakalı otomobil Bakırcılar sitesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:48

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.