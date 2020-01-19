Çorum’da sürü yönetim elemanı kursu açıldı

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, çobanlığın daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan sürü yönetimi elemanı eğitimi kapsamında, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin ortak çalışması ile Sürü Yönetimi Elemanı kursu açıldı.

Kursiyerlere veteriner hekimler ve zooteknistler tarafından merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konularında eğitim verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, bakanlık projesi kapsamında verilen bu eğitimlerin çobanlar için oldukça faydalı olduğuna inandığını söyledi.

Çorum’un küçükbaş hayvan varlığı ve mera açısından çok önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren dile getiren Sarı, kursu tamamlayan yetiştiricilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde detaylı bilgilere sahip olacaklarını ifade etti.

Kursiyerlerin sürü yöneticisi elemanı olarak işletmelerde istihdam edilmesine yönelik bakanlığın desteklerinin olduğunu açıklayan Sarı, “Bu sertifikaya sahip olan en az 100 adet ve üzeri küçükbaş hayvana sahip işletmelerde, sürü yöneticisi sigortalı olarak istihdam edildiği takdirde, işletmeye yıllık 5 bin lira destek ödemesi yapılacaktır. Çiftçilerimizden kurslarımıza yoğun ilgi ve talep patlaması gerçekleşmiş durumdadır. Hayvancılığımızı geliştirmek ve çobanlarımıza katkı sağlamak için 40 kursiyerle açılacak ve her 14 günde bir yenilenerek talepler sona erene kadar devam edilecektir” dedi.

Sürü yönetimi elemanı yetiştirmenin önemine de vurgu yapan Sarı, “Çobanlığı cazibeli bir meslek haline getirmek ve bu sayede kırsal alanda vasıflı ve kayıtlı yeni bir istihdam ortamı oluşturmak öncelikli hedefimizdir. Bunun yanında meraların bilinçli kullanılması ve korunmasına doğrudan katkı sağlamak, küçükbaş hayvanlardan elde edilen verimi artırmak ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı arzu edilen düzeye ulaştırmak, bakım ve besleme standardını yükselterek küçükbaş hayvan refahını sağlamak, Ülkemizde küçükbaş hayvan varlığını artırmak ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni üretim metotlarının uygulanmasını temin etmek amaçlarımız arasındadır” ifadelerini kullandı.

ÇORUM 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:24

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