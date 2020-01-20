Çorum'a yılın ilk karı yağdı

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

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ÇORUM´da etkili olan kar yağışının ardından kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Çorum'da da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan kent sakinleri, kar kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluştururken, çocuklar da sokakta kar topu oynayarak eğlendi. Karayolları ve belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yollar için karla mücadele çalışması başlattı.



ÇORUM 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:49

YATSI 19:13

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