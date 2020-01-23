Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi Deprem, tarihi saat kulesine zarar verdi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen depremler Çorum’un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. İlçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırıldı.

Merkez üssü Ankara Akyurt olan 3 deprem meydan geldi. Saat 06:42’de ki ilk depremin büyüklüğü 3.9, saat 06:54’de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak belirlendi. saat 07:08’de meydana gelen üçüncü depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak belirlendi.

Ankara’da ki depremler Çorum’un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerini terk ederken, ilçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırılarak aşağıya düştü.

ÇORUM 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

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