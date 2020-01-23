Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, yol kenarında ölmek üzereyken bulduğu 3 yavru köpeği sahiplendi.

Kaymakam Muharrem Eligül, ilçeye bağlı Şehirkuruçay köyünde çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere yola çıktı.

Köye giderken yol kenarında yavru köpekleri gören Eligül, makam aracını durdurarak köpeklerin yanına gitti. Yavruların soğuk ve açlıktan ölmek üzere olduğunu fark eden Eligül makam aracına aldığı yavruları kaymakamlık lojmanına getirdi.

Yavruların önce karınlarını doyuran sonra da aşılarını yaptıran Eligül, sahiplendiği köpekler için lojmanın bahçesine birde barınak yaptırdı.

Şehirkuruçay köyüne giderken yol kenarına terk edilen yavru köpekleri gördüğünü söyleyen Kaymakam Eligül, “Köpekler ölmek üzereydi. Yavruları hemen makam aracımıza alarak lojmana getirdik. Önce karınlarını doyurduğumuz yavrulara daha sonra aşılarını yaptırdık. Lojmanın bahçesinde bunlara bakacağız. Yavrularımız muhtemelen birisi tarafından terk edilmiş. Bu hayvanlar korumasız ve muhtaç olduğu için vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu canlılar bizim sorumluluğumuz ve korumamız altında, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.



ÇORUM 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.