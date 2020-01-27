Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Çorum’da, motosikleti ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemilbey Caddesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında motosikleti ile seyir halindeki O.K.A.’ya plakası alınamayan bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet eden O.K.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapılan O.K.A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken yapılan incelemede ise 5 adet mermi kovanı bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.