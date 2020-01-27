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Av tüfeği ateş aldı: 1 ölü

İHA

Çorum'un Mecitözü ilçesinde av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti.

Çorum’un Mecitözü ilçesinde av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Boyacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan 80 yaşındaki Ali Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan av tüfeğinin ateş alması ağır yaralandı. Yakınları sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Yapılan inceleme sonucunda yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın intihar mı yoksa kazara mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlatırken Ali Ü.’nün cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇORUM

27 Ocak 2020 Pazartesi

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