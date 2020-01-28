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TKDK’dan Çorum’a 201 milyon TL’lik yatırım

İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü, sürdürülebilir ve üretime dayalı kalkınma anlayışıyla bugüne kadar 201 milyon TL'lik yatırıma öncülük etti.

TKDK’dan Çorum’a 201 milyon TL’lik yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü, sürdürülebilir ve üretime dayalı kalkınma anlayışıyla bugüne kadar 201 milyon TL’lik yatırıma öncülük etti.
TKDK tarafından tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda birçok yatırıma yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe verilirken, Çorum’da 2013 yılından bugüne 655 projeye destek olurken 201 milyon TL yatırım tutarına sahip bu projelere 96,3 milyon TL hibe sağladı.
TKDK’nın 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren İl Koordinatörü Mansur Yalvaçer, 2019 yılında sözleşmeye bağlanan 28,9 milyon TL yatırım tutarlı 65 projeye 10,9 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.
Yeni imzalanacak sözleşmeler ve 2020 yılında çıkılacak proje çağrıları hariç olmak üzere, 2019 yılından devam eden 14,4 milyon TL yatırım tutarlı 12 projeye ise 2020 yılında 6,8 milyon TL hibe ödeneceğini bildirdi. Çorum’un da içerisinde yer aldığı ve Türkiye’de ilk defa 12 ilde uygulanacak olan LEADER desteği için Eylül 2019’da çıkılan 7. çağrıda, İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ve Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği’nin başvurularının alındığını kaydeden Yalvaçer, bu başvurulara yönelik proje inceleme sürecinin devam ettiğini bildirdi.
Yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik destekler kapsamında 6 tesisi hibe desteği verildiğini açıklayan Yalvaçer, “2018 yılında destek verdiğimiz işletmeyle birlikte üretim kapasitesi toplamda 4,4 MW’a ulaşan 7 yenilebilir enerji tesisi TKDK desteğiyle hayat buldu. Ayrıca, işletmenin ihtiyacını karşılamaya yönelik 1,3 MW üretim kapasiteli 5 yenilebilir enerji yatırımına da destek verilerek, toplamda 5,7 MW üretim kapasitesine ulaşıldı. Yıl içerisinde tamamlanan projelerde yer alan 16 bin 587 adet makine ekipmana daha destek verilerek, 2013 yılından günümüze kadar toplamda 43.747 adet makineekipman alımı desteklendi” dedi.
Yalvaçer, 2019 yılsonu itibariyle 5 yıllık izleme dönemini tamamlayan, 63 milyon 402 bin 929 TL sözleşme tutarına sahip 34 milyon 154 bin 705 TL hibe ödemesi yapılan, 316 projenin mali kapanışının gerçekleştirildiğini belirtti.
Tanıtım çalışmaları kapsamında TKDK İl Koordinatörlüğü yardım masasına telefonla veya yüz yüze görüşme için başvuran 307 kişiyle görüşme yapılarak, destekler hakkında bilgilendirme yapıldığını anlatan Yalvaçer, “Desteklerimizi tanıtmak, proje çağrılarımızı duyurmak, faaliyetlerimizi ve örnek yatırımları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla, 126 adedi gazete ve 612 adedi internet gazetelerinde yer alan toplam 728 adet medya aktivitesi gerçekleştirildi. Sosyal medyada İl Koordinatörlüğümüz resmi hesapları aktif şekilde kullanılmak suretiyle gerek TKDK merkezinin gerekse il koordinatörlüğümüzün faaliyet ve duyuruları kamuoyuyla paylaşıldı. 2020 yılında çıkılacak proje çağrılarına hazırlık açısından hayvancılık, işleme pazarlama ve kırsal alanlara yapılacak yatırımlara yönelik tespiti yapılan ve potansiyel yatırımcı olabilecek 350 işletme sahibi köylerinde veya işyerlerinde ziyaret edilerek bilgilendirildi” diye konuştu.

ÇORUM

28 Ocak 2020 Salı

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