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Koçhisar barajı isale hattı start aldı İsale hattı 2021'de tamamlanması planlanıyor

İHA

Çorum'un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar Barajı isale hattında yer teslimi yapıldı.

Koçhisar barajı isale hattı start aldı İsale hattı 2021'de tamamlanması planlanıyor

Çorum'un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar Barajı isale hattında yer teslimi yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen 52 kilometre uzunluğundaki Koçhisar İsale hattından gelen suyun Çorum'un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Seçim dönemi verdiğimiz sözlerimizden birini daha hayata geçirmiş olacağız. Çorum'umuz için hayati öneme sahip bu büyük projeyi şehrimize kazandıracağımız için çok mutluyuz" dedi.
Belediye Başkanlık Makamında gerçekleşen imza törenine DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Alper Zahir, DSİ İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürü Hasan Yılmaz, Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürü Said Toraman da katıldı.
İmza töreninde Çorum için çok önemli günlerden birini yaşadıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 83 Milyon 600 bin TL'ye ihale edilen projenin hayata geçmesiyle birlikte uzun yıllar su sorunu yaşanmayacağını dile getirdi.
Geçmiş yıllarda içmesuyu konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Aşgın, "Su hayattır, su candır. Susuz hiçbir şey olmuyor. Bugün, Çorum için tarihi bir gün yaşıyoruz. İhaleyi kazanan firmayla yer teslimi için imzalarımızı atıyoruz. 540 gün içerisinde yapımı tamamlanması planlanan isale hattı 2021 yılında hizmete girecek. İçme suyu konusunda şehrimiz açısından önemli bir projeyi bugün itibariyle hayata geçirmiş oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun " dedi.
'Belediye 2 HES ve 1 su deposu inşa edecek'
Yer teslimi yapımından sonra çalışmalarına başlanacak olan Koçhisar Barajı İsale Hat çalışmalarına ilave olarak Çorum Belediyesi'nin 2 Hidro Elektrik Santrali (HES) ve Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisine de 10 bin metreküp kapasiteli bir adet su deposu inşa edeceğini belirten Başkan Aşgın, "Proje kapsamında Belediyemizin ve DSİ’nin yapacağı işler var. Bu noktada elimizden gelen gayreti samimiyetle göstereceğiz. Belediyemiz yapacağı 2 HES için çalışmalarını başlatmış durumda. Bahabey'deki 10 bin m3'lük su deposunun yapılmasını çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.
Son 18 yılda tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'daki hizmetlerin baş mimarının AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, "Cumhurbaşkanımız başta olmaz üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya, İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı'ya, DSİ Bölge Müdürlüğümüze ve 54.Şube Müdürlüğümüze ve samimi gayretleriyle katkı veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ÇORUM

28 Ocak 2020 Salı

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