Sungurlu’da sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, çobanlığın daha cazip hale getirilmesi amacıyla Halk Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin ortak çalışması ile sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

Sungurluda Özel Veteriner Hekim olarak görev yapan Çağlar Gedik tarafından 14 gün boyunca toplam 104 saat verilecek olan eğitimde kursiyerlere; merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları anlatılacak.

İlki 55 kişi ile açılan ve 29 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan kursun ikincisi için müracatlar İlçe Halkeğitim Müdürlüğünde devam ediyor.

'Amaç bilinçli hayvansal üretim'

Toplantıda Sürü yönetimi elemanı yetiştirmenin önemine vurgu yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, "Sungurlu ilçemiz mera kapasitesi ve küçükbaş hayvan varlığı bakımndan önemli bir yerdedir. Sungurluda çobanlığı cazibeli bir meslek haline getirmek ve bu sayede kırsal alanda vasıflı ve kayıtlı yeni bir istihdam ortamıza büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanında meraların bilinçli kullanılması ve korunmasına doğrudan katkı sağlamak, küçükbaş hayvanlardan elde edilen verimi artırmak ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı arzu edilen düzeye ulaştırmak, bakım ve besleme standardını yükselterek küçükbaş hayvan refahını sağlamak, Ülkemizde küçükbaş hayvan varlığını artırmak ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni üretim metotlarının uygulanmasını temin etmek amaçlarımız arasındadır" dedi.

Sarı, “Daha önce Çorum merkezde şimdi de Sungurlu ilçemize açılan bu kursun hayırlı olmasını diliyorum. Talep olduğu sürece Çorumun tüm İlçelerinde sürü yönetim elemanı kursu açabiliriz. Kursların açılmasında katkısı olan herkese teşekkür eder, çobanlarımıza da çalışmalarında başarılar dilerim. "şeklinde konuştu.

Sürü yönetim elemanı kursuna; Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İlçe Müdürü Hicabi Berişbek, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Sungurlu Çiftçi Malları Koruma Başkanı Seyfi Erayhan ve Eski Oda Başkanları ile birlikte ziyarette bulundu.

ÇORUM 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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