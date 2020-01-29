Çorum Jandarması’nın 2019 yılı faaliyetleri açıklandı Geçen yıl 5 bin 179 sürücüye 2 milyon 67 bin 770 lira idari para cezası uygulandı Ölümlü trafik kazasında yüzde 59, kaza yeri ölü sayısında ise yüzde 57 azalma yaşandı 2019 yılında 466 tarihi eser niteliği olan eserin kaçakçıların elinden kurtarıldı

Çorum Jandarma Komutanlığının 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgi verildi. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen ’Trafik Dedektifleri’, ’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ ve ’Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ projelerinin Çorum’da başarıyla uygulandığı, sürücüler üzerinde denetim algısını artırmak amacıyla helikopter ve drone ile havadan denetimler yapıldığı aktarıldı.

Jandarma trafik timlerince yürütülen 16 bin 922 trafik denetiminde 284 bin 39 araç ve sürücüsünün incelenip, trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 5 bin 179 sürücüye 2 milyon 67 bin 770 lira idari para cezası uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, “2019 yılı içinde yapılan tüm çalışmalara ve alınan tedbirler sonucunda jandarma trafik sorumluluğunun olduğu yollarda 2018 yılına göre ölümlü trafik kazasında yüzde 59, kaza yeri ölü sayısında yüzde 57, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 5, yaralı sayısında ise yüzde 10 azalma gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafikte huzur içinde seyahat etmelerini temin etmek maksadıyla jandarma trafik timlerince 24 saat görev yaptığına dikkat çekilen açıklamada, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlere de değinildi. Açıklamada, yıl boyunca 466 tarihi eser niteliği olan eserin kaçakçıların elinden kurtarıldığı belirtilerek, 10 dedektör, 4 jeneratör, 123 muhtelif kazı malzemesi, 15 iş makinesi ve 2 dürbünün ele geçirildiği, tarihi eserlerin Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, adli makamlara sevk edilen 114 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı aktarıldı.

Halk sağlığını olumsuz yönde etkilediği tespit edilen kaçak ve sahte alkol üretimi yapılan yerlerde yapılan denetimlerde ise 39 bin 53 litre kaçak/sahte içki, 598 şişe kaçak/sahte bandrollü içki, 694 sahte TPDK bandrolü, 13 bin 180 makaron, bin 318 gram tütün, 160 sigara ele geçirildiği bildirilen açıklamada, olay ile ilgili adli makamlara sevk edilen 51 şüpheliden 2’sinin tutuklandığı, 3’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 46 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen 3 işyerinde yapılan denetim ve kontrollerde ise 6 bin 992 litre kaçak motorin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili bir akaryakıt istasyonunun mühürlendiği, adli makamlara sevk edilen 3 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde 5 bin 916 kök yasa dışı kenevir, 54 gram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 39 gram skunk, 12 gram afgan macunu, 215 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 36 şüpheliden 3’ünün tutuklandığı, 4’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 29 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, icra edilen diğer faaliyetlerde 64 tabanca, 163 av tüfeği, 42 kurusıkı tabanca, 416 av tüfeği mühimmatı, bin 516 tabanca mühimmatı ile çeşitli suçlardan aranan 3 bin 269 şahsın yakalandığı, ayrıca geçmiş dönemlerde meydana gelen 59 faili meçhul olayın aydınlatıldığı da aktarıldı.

ÇORUM 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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