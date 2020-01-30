Hayırsever vatandaş arsasını Diyanet Vakfı'na bağışladı

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Çorum’un Osmancık ilçesinde hayırsever bir vatandaş, Türkiye Diyanet Vakfı’na 464 metrekare arsasını bağışladı.

Osmancık ilçesinde ikamet eden Sadık Tunca, kendisine ait olan Koyun Baba Mahallesi Tekkealtı mevkiinde bulunan 464 metrekare arsasını Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı.

Osmancık İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nce gönderilen teşekkür belgesini arsasını bağışlayan Tunca’ya taktim etti.

Osmancık İlçe Müftülüğünün bağışlanan arsaya Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu, 46 Yaş Kur’an Kursu ve yetişkinler için Kur’an Kursu yapmayı planladığı öğrenildi.

ÇORUM 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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