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Türkiye’nin yeni kuş cennetinde kuş sayımı yapıldı 300 milyon dolara yapılan Obruk barajı, ...

İHA

Türkiye'nin yeni kuş cenneti olarak gösterilen Obruk Barajı'nda kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yeni kuş cennetinde kuş sayımı yapıldı 300 milyon dolara yapılan Obruk barajı, Türkiye’nin yeni kuş cenneti olarak gösteriliyor Enerji üretimi ve sulama amaçlı yapılan Obruk Barajı, 20 familyadan 110’a yakın kuş türü ev sahipliği yapıyor Obruk Barajı’nda üreyen kuş türleri arasında yer alan akkuyruklu kartal, kara ve küçük akbaba ile şah kartalı gibi popülasyonları tehlikede altında olduğu için koruma altına alınan endemik kuş türlerine de rastlandı

Türkiye’nin yeni kuş cenneti olarak gösterilen Obruk Barajı’nda kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi.
Dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilen sulak alanların doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle ülkemizin de en önemli ekosistemlerinden biri olması gerçeğinden yola çıkan Hitit Üniversitesi kentin sahip olduğu doğal zenginliklerin tespit edilerek tanıtılması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulan Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Çorum’un biyolojik çeşitliği ve doğal zenginliklerini ortaya çıkarılması adına 2017 yılından itibaren ülkenin en büyük barajları arasında yer alan Obruk Barajı’nda saha ve gözlem çalışması yapılıyor.
Bugüne kadar barajda yapılan izlemeler sonucu barajda ötücü, yırtıcı, su kuşları gibi yaklaşık 20 familyadan 110’a yakın kuş türü tespit edildi. Türkiye’nin en çok kış kuş popülasyonuna sahip ilk 20 sulak alan içerisinde olan Obruk, yurt içi ve yurt dışından hem kuş gözlemcilerinin hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekecek potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Doğal güzelliğiyle de fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alacak olan Obruk, üniversite tarafından hayata geçirilmesi planlanan Oğuz Adası projesi kapsamında kurulması planlanan doğa parkurlarıyla birlikte turizme de katma değer sunması hedefleniyor.

300 milyon dolara yapılan Obruk barajı, Türkiye’nin yeni kuş cenneti olarak gösteriliyor
300 milyon dolara mal olan, 36 kilometre uzunluğunda, 661 milyon metreküp su rezervi bulunan ve 2008 yılında hizmete girmesiyle yıllık 473 milyon kwattsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan Obruk, artık Türkiye’nin gizli bir biyolojik zenginlik alanı olarak adlandırılıyor.
Baraj gölü aynı zamanda bahar mevsiminde üreyen kuş türlerine de ev sahipliği yaptığı görülürken, üreyen kuş türleri arasında akkuyruklu kartal, kara ve küçük akbaba ile şah kartalı gibi popülâsyonları tehlikede altında olduğu için koruma altına alınan endemik kuş türlerine de rastlandı.

"Amacımız, burayı koruma alanı ilan etmek”
Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevlisi Kadir Ulusoy, Obruk Barajı’nın Hidro Elektrik Santrali olarak kurulan rezervuar tipli bir baraj gölü olduğunu söyledi. Ulusoy, son yıllarda su kuş kuşlarının Obruk’u aktif olarak kullandıklarını tespit ettikten sonra kış ortası kuş sayımlarını yaptıklarını açıkladı.
Barajda yaptıkları çalışmalar sonucu elde ettikleri verilere baktıklarında Türkiye’de yapılan kış ortası su sayımlarında birey bazında Obruk’un en çok su kuşu bulunduran alanlar içerisinde Türkiye genelinde ilk 20’ye girdiğini anlatan Ulusoy, “Türlere baktığımız ise en kalabalık grup olarak sakarmekeler var. Ondan sonra yeşilbaş, karabatak balıkçıl türleri martılar bulunmakta. Her yıl yapılan bu gözlemler sonucunda burasının biyolojik çeşitliliği ortaya çıkarımlar olacak. Amacımız, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile beraber burayı koruma alanı ilan etmeye çalışacağız" dedi.

ÇORUM

31 Ocak 2020 Cuma

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