OKA, projeleri masaya yatırıldı

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) TR83 Bölgesi ve Çorum’ un gelişmesinde önemli payının olduğunu söyledi.

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisini ziyaret eden Vali Yardımcısı Recep Yüksel’e İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın ajansın çalışmaları 2020 yılı sonuç odaklı programlarından sağlık endüstrisinin geliştirilmesi, kültür ve turizmi ekseninde şehirlerin markalaşması, katma değerli ihracatın artırılması ile yerel kalkınma fırsatlarıyla ilgili görüş ve projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Yüksel, kurumlararası işbirliğine vurgu yaparak, KOBİ’ lere yönelik ihracat başta olmak üzere kurumsal yapılanma, verimlilik, kalite ve insan kaynaklarının geliştirilmesinin öneminde değindi.

Türkiye’nin makro plan ve hedeflere erişme noktasında Çorum’ un katkı yapmasını önemsediğini dile getiren Yüksel, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak projeler geliştirilmesi talimatı verdi.

ÇORUM 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:18

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