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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2

İHA

TFF 2. Lig'de mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sancaktepe FK'ya 20 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2

TFF 2. Lig'de mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sancaktepe FK’ya 20 mağlup oldu.

Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Ejder Yapıcı xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx
Çorum FK: Reşat x, Ertuğrul x, Nafican x, Murat x, Mete x, Kerem Çağatay x, Batuhan x (M.Rıdvan dk. 46 x), Oktay x, Volkan x (Şaban dk. 46 x), Kıvanç x (Fatih dk. 63 x), Mert x
Sancaktepe FK: Emre xx, Erdinç xx, David Deniz xx, Melik xxx, Alaattin xx, H.İbrahim xx (Behlül dk. 84 ?), M.Ozan xx, Mert xx, Erhan xxx (Ahmet dk. 84 ?), Muharrem xx, İrfan xxx
Goller: İrfan (dk. 6), Melik (dk. 83) (Sancaktepe FK)
Kırmızı Kart: Ertuğrul (Çorum FK)
Sarı Kartlar: Oktay (Çorum FK), Alaattin, Selim (Sancaktepe FK)

ÇORUM

02 Şubat 2020 Pazar

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