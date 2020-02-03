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36 yıllık askerlik hayali gerçek oldu Çorum’da fiziksel engeli olduğu için askere gidemeyen Mustafa ...

İHA

Çorum’un İskilip ilçesinde tek isteği askerlik yapmak olan fiziksel engelli 56 yaşındaki Mustafa Kürüklü’nün hayali gerçek oldu.
İskilip’in sevilen simalarından fiziksel engelli 56 yaşındaki ayakkabıcı Mustafa Kürüklü, küçük yaşta menenjit hastalığı geçirdi. Bu yüzden yaşadığı fiziksel engel ve konuşma probleminden dolayı askere gidemedi. Yıllardır askerlik hayalleri kuran Kürüklü, vatan için asker gitmek istediğini yeğeni Bünyamin Barış Kürüklü’ye söyledi. Bunun üzerine yeğen Kürüklü, amcasının isteğini İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül’e iletti. Kaymakam Eligül’ün girişimleri sonucunda İl Jandarma Komutanlığından gerekli izinler alındı.

'Mahalleli asker gecesi düzenlendi'
Kürüklü’nün İskilip ilçe Jandarma Komutanlığında silah altına alınmadan önce yaşadığı mahallede yakınları ve komşuları kına gecesi düzenledi. Evinin önünde asker kınası yakılan Kürüklü yapılan duanın ardından omuzlara alınarak “En büyük asker bizim asker” sloganları eşliğinde havaya kaldırıldı. Sabah silah altına alınan Kürüklü, asker üniforması giydirildi. Temel askeri eğitimin ardından yemin ederek silah kuşanan Kürüklü, nöbet tutarak silah arkadaşlarıyla aynı karavanadan yemek yedi. Kürüklü’ye terhis belgesi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ziya Balcıoğlu tarafından verildi. Kürüklü’nün bir günlüğüne de olsa hayalinin gerçekleşmesinden dolayı yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.
Bünyamin Barış Kürüklü, "Vatani görevini yapamayan amcam Mustafa Kürüklüye bu şekilde vatani görevi yapma imkânı veren Kaymakamımız Muharrem Eligül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ziya Balcıoğlu’na teşekkür ederim” dedi.

ÇORUM

03 Şubat 2020 Pazartesi

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