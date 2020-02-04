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İskilipli Atıf Hoca mezarı başında anıldı

İHA

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94. yılında memleketi olan Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

AtıfDerneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen program, İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'anı Kerim okunmasıyla başlandı. Daha sonra İskilip ulu Camii’nde öğle namazını müteakiben mevlidi şerif okutuldu. Son devrin din mazlumlarından İskilipli Atıf Hoca’nın şehadeti nedeniyle bir araya geldiklerini dile getiren AtıfDer Başkanı Mustafa Lek, “Atıf Hocamızın ismini hiç çekinmeden, her meydanda zikreden Atıf Hoca’mızın adını resmi kurumlar ve benzeri yerlere vererek yaşatan, Atıf Hoca’mız gibi dik duruşu ile gönülleri fetheden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK kadrolara buradan selam ve dualarımızı göndermek istiyorum” şeklinde konuştu. Tarihin tekrar etmemesi, aynı yanlışların tekrar etmemesi, milletimiz ve memleketimiz için kendini feda eden insanların, onların düşüncelerini, hayatlarını, gelecek kuşaklara aktarmak düşüncesiyle burada bulunduklarını kaydeden Mustafa Lek, "Amacımız o yarayı tekrar kaşımak değil ancak bir daha o hatalara düşülmemesini istiyoruz. Aziz Türk milletinin bağrında makûs bulmuş hatta ümmet coğrafyasında şehit olarak kabul edilmiş İskilipli Atıf Hoca'mızı bir kez daha yâd ediyoruz. Mekânı cennet olsun diyoruz” diye konuştu.

İskilipli Atıf Hoca'mızın İskilip’te yaşadığı okul yıllarında ilçede bulunan medrese sayısının 6, kütüphane sayısının 8 ve cami sayısının neredeyse bugün ki sayının iki katı olduğunu hatırlatan Lek, "Maalesef bugün bunların hiçbirisi yok. Yerleri, izleri bile belli değil, isimleri bile unutulmuş. Yani tarihi ile beraber eserleri de çalınan, kültürü yağmalanan bir milletiz. Ümmetin umudu olan bu milletin fertleri olarak bizim derdimiz ne öç almak ne de intikam. Tek derdimiz ibret almak. Şuan ki ve bundan sonra ki nesillere anlatarak bir daha bu zulümlerin yaşanmamasını sağlamaktır. Abdülhamit Han’ı tahttan indirirken yeniden yükselen bu milleti düşüreceklerini sandılar. İskilipli Atıf Hoca'mızı idam ederken, bizim zihniyetimizi de öldüreceklerini sandılar. Menderesi idam ederken bu aziz milletin iradesini yok edeceklerini, Özal’ı zehirlerken tekrardan değerlerine sahip çıkan Anadolu’yu felç ettiklerini sandılar. 28 Şubat’ta merhum Erbakan Hoca'mıza yaptıkları darbe ile bu milletin gelecek bin yılına ipotek koyduklarını sandılar. 15 Temmuz ile devrin en yiğidini düşürüp hain işgal hareketi ile bu aziz milleti soykırım yapar gibi yok edip İslam’ın son kalesini ele geçirmeyi planladılar. Ama Allah’ın vaadini, bu milletin azmini hesap edemediler, bayrağın düştüğü yerden kalktığını göremediler. Düşürdüklerini sandıkları bu millet, idam ettiklerini zannettikleri zihniyet, yok ettiklerini sandıkları milletin iradesi, felç ettikleri Anadolu, bin yıllık oyunları, işgal ve soykırım düşünceleri Elhamdülillah ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve bayrağımızı kaldırması ile son bulmuştur" ifadelerini kullandı.

AtıfDer Başkanı Mustafa Lek, "1415 Şubat'ta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi himayelerinde, Çorum Belediyemiz ve Hitit Üniversite Rektörlüğümüzün katkıları ile Çorum’da gerçekleşecek “İlmi ve İçtimai yönleri ile İskilipli Mehmed Atıf Efendi' sempozyumuna tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diyerek sözlerine son verdi. Anma törenine Kaymakam Muharrem Eligül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM

04 Şubat 2020 Salı

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