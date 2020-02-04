Ahlatcı’dan Kan-Der’e ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle KanDer’i ziyaret etti.

Kander Başkanı Hülya Karabıyık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ahlatcı, tüm kanser hastalarına acil şifalar diledi. Ahlatcı, ayrıca önümüzdeki günlerde Çorum’a kurulacak olan Onkoloji Merkezi hakkında da bilgi vererek, merkezin hizmete girmesiyle birlikte kanser hastaların yaşadığı mağduriyetlerinde önüne geçileceğini ifade etti.

Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temir ve Kadın Kolları üyeleri de hazır bulundu.

ÇORUM 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:15

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