Osmancık’ta eski hükümet konağı alanı park olacak 8 bin metrekarelik alana yapılacak Türk devletleri parkı için proje hazırlandı

Osmancık Belediyesi yıkılan eski hükümet konağının yerine morn bir park yapılması için proje hazırlattı.

İlçe’de 1949 yılında inşa edilen ve 55 yıl kamu kurumlarına hizmet verdikten sonra 2004 yılında yeni hükümet konağı’nın hizmete girmesiyle 2014 yılına kadar atıl vaziyette duran ve aynı yıl yıkılan eski hükümet konağı’nın alanı için vatandaşların park yapılsın talebi yetkilileri harekete geçirdi.

Mevcut alanın dokusu itibari ile yeşil alan için çok uygun bir alan olduğunu söyleyen ilçe halkı uzun zamandır eski hükümet konağı alanının yeşil alan olarak ilçeye kazandırılması için yetkililerden somut adım bekliyordu. Vatandaşların beklediği adım hazırlanan proje ile atılırken projenin adı “Türk Devletleri Parkı” oldu. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerine yapılacak projede Türk devletlerinin bayrakları, bilgileri ve asker maketleri, Türk bayrağını simgeleyen kırmızı havuz, kafeterya ve teras, çocuk oyun alanı, kameriye ve banklar, yürüyüş yolları, peyzaj donatıları, alan çevresi boyunca yaklaşık 100 araçlık cep otoparklar, mevcut bitkiler korunarak, ilave bitki ve çiçek çeşitleri bulunacak.

ÇORUM 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.