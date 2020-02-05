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Yol ortasındaki 3 katlı davalık evin yıkımına başlandı

DHA

ÇORUM'da yapım çalışmalarında sona gelinen bağlantı yolunda, sahiplerinin itirazı nedeniyle davalık olan ve büyük bölümü yol ortasında kalıp, sürücülere zor anlar yaşatan 3 katlı bina, kamulaştırılarak, yıkımına başlandı.

ÇORUM'da yapım çalışmalarında sona gelinen bağlantı yolunda, sahiplerinin itirazı nedeniyle davalık olan ve büyük bölümü yol ortasında kalıp, sürücülere zor anlar yaşatan 3 katlı bina, kamulaştırılarak, yıkımına başlandı.
Çorum Belediyesi, geçen yıl, Gazi ve Fatih caddelerini birleştirecek olan 650 metre uzunluğundaki yolun açılmasıyla birlikte şehir içi araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla yol inşası çalışması başlattı. 25 metre genişliğindeki yolda, altyapı, kaldırım ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; 22 milyon 963 bin liralık kamulaştırma yapılan güzergâhta birçok bina yıkıldı. Kamulaştırma bedeline itirazda bulunan bazı binaların sahipleriyle belediye davalık oldu. Bu nedenle, bölgede bazı binaların yıkımına başlanamadı. Sürücüler, dava nedeniyle yıkılamayan ve büyük bölümü yol ortasında kalan 3 katlı binanın önünde boş bırakılan kısımdan dönüp yollarına devam etmek zorunda kaldı. Belediyenin girişimleri sonucu, yörede 'yeşil ev' olarak bilinen yapının sahipleriyle, anlaşıldı. 3 milyon 10 bin TL bedelle kamulaştırılan evin yıkım çalışmalarına da başlandı.
'EVİ YIKIP YOLU TAMAMLAYACAĞIZ'
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, uzun zamandır kamuoyunun gündemini meşgul eden evin kısa süre içerisinde yıkacaklarını söyledi. Aşgın "Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Karakeçili Yolunu en kısa sürede trafiğe açacak, hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Yolun açılması için yıkılması gereken 'yeşil ev'in kamulaştırılması hususundaki mahkeme kararının ardından hemen çalışmalarımızı başlattık. Arkadaşlarımız evde kullanılabilecek ve geri dönüştürülebilecek malzemelerin sökümünü yapıyorlar. Hemen akabinde de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz parselde bulunan ağaçların değerlendirmesini yapacak ve en kısa sürede burayı yıkarak yolu tamamlayacağız" dedi.

ÇORUM

05 Şubat 2020 Çarşamba

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