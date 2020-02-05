Çorum Belediyesi 3 kitabı yeniden bastırdı

Çorum Belediyesi, üç eserin yeniden basımını gerçekleştirdi. Kültür Yayınları arasından çıkan eserlere Kent Arşivinden ulaşılabilecek.

Çorum’un tarihi, kültürel ve sanatsal mirasına sahip çıkmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehirle ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların yazılı kaynaklar haline getirilmesinin de bu çalışmalardan biri olduğunu belirtti.

Kültür Yayınları arasından çıkan kitapların Çorum’un tarihini ve kültürünü yansıtması açısından çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Alyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte kültürel belediyecilik çalışmalarını da çok önemsiyoruz. Bundan sonra da planlamamız doğrultusunda yeni kitapların baskısını yapacağız. Eşref Ertekin’in Günlüklerinden Bir Zamanlar Çorum, 5. Hitit Festivali Çorum Tarihi ve Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü kitaplarımızı yeniden bastırdık.” dedi.

Kitapların Çorum Belediyesi Kent Arşivinden ücretsiz olarak temin edilebileceğini ifade eden Başkan Aşgın, başka eserlerin de baskıya hazır hale getirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

ÇORUM 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

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