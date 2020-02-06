Kırkdilim geçidinde heyelan

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Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan Kırkdilim geçicinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Çorumİstanbul karayolu Kırkdilim mevkiinde heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle ÇorumLaçin karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Yamaçtan kopan kaya parçalarının karayolları ekiplerinin temizlemesinin ardından yok tekrar trafiğe açıldı.

ÇORUM 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:13

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