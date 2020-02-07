Çorum polisinden sahte para operasyonu

Çorum ve İstanbul’da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, “Parada Sahtecilik” (TCK197) suçuna yönelik, yapılan teknik ve projeli çalışma sonucunda Çorum ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 adet 100 TL sahte para, 69 adet uyuşturucu hap, 2 adet kurusıkı tabanca ile tabancaya ait 5 adet fişek ve 28 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇORUM 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:11

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.