Çorum Belediyesi’nden sayaç donmalarına karşı uyarı

Çorum Belediyesi hafta sonu yaşanabilecek aşırı soğuklar nedeniyle su sayaçlarında görülebilecek don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 13 dereceye kadar düşebileceğini belirterek, su sayaçlarında donmalar meydana gelebileceğini, bu nedenle tedbir alınması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşların mağdur olmamaları için ev ve işyerlerine ait su sayaçlarını soğuktan korumaları gerektiğinin altını çizen Tuncel, “Soğuk nedeniyle bilhassa dışarıda bulunan su sayaçları ve su tesisatlarının donarak kullanılamaz hale gelmesi kaçınılmazdır. İzolasyon malzemesi ile muhafaza altına almalıdırlar. Hemşehrilerimiz, su sayaçları donduğu takdirde herhangi bir müdahalede bulunmadan 185 numaralı su arıza hattını arayıp bilgi verebilirler” dedi.

ÇORUM 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:12

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