AK Parti’den “Koruyucu Aile” eğitimi

AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından “Koruyucu aile” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kadınların olmadığı hiçbir teşkilatın, kadınların elinin değmediği hiçbir işin ne bereketinin nede güzelliğinin olduğunu söyledi.

AK Parti’nin, 2002 yılından bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde oylarını artırmışsa, Çorum özelinde ise 1718 yıldır AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetiliyorsa burada en büyük payın kadınların olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Erkeklerin siyaset yapması kolay ancak kadınlarımız erkeklerden daha büyük fedakârlık yaparak, daha büyük özveride bulunarak siyaset yapıyorlar. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuz olduğu sürece, kadınlarımızdaki bu fedakarlık, özveri, mücadele ve azim kararlılık olduğu müddetçe al bayrağımız dalgalanmaya AK Parti’de milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edecek” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, kadınlar için ne yapılsa az olduğunu belirtti.

Aşk ile çalışanın yorulmayacağını dile getiren Aşgın, Çorum’da 18 yıldır AK Parti bayrağını dalgalanmasını kadınlara borçlu olduklarını kaydetti.

Belediye Meclisi toplantısında Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in sözleri ile ilgili yaşanan olayla ilgili de açıklama da bulunan Ahlatcı, “Geçtiğimiz günlerde hiç olmadık bir kelimenin başka taraflara çekilmesi suretiyle bir suistimal olayı meydana geldi. AK Partimiz Çorum’da, Çorum’un her rengiyle, dokusuyla, insan ayırt etmeden cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmet eden bir partidir. Çorum bu şekilde güzeldir. Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ise, “Kadı Kolları başkanımızın sözlerini sağasola çekilmemeli. Biz Türkiye’yiz. AK Parti 18 yıldır tüm kimlikleri, kişilikleri, renkleri temsil ediyor. Herkese eşit mesafedeyiz. Herkesi kucaklıyoruz. Bu sözleri bir yere çekmenin anlamı yok. Kimseye primde kazandırmaz” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, her zaman insan odaklı siyaset yaptıklarını ve insanı merkeze koyduklarını söyledi.

Düsturlarının “insanı yaşat ki devlet yaşasın” olduğunun altını çizen Ceylan, “Bundan sonrada 2023, 2053, 2071’lere aynı felsefe ile gideceğiz. Gerdiğimiz her seçimde kadın kollarımız büyük fedakarlıklar gösterdi. Partimiz kurulurken bir sloganımız vardı. Durmak yok yola devam. Durmadan yolumuza devam edeceğiz. Derdimiz Çorum’a, Çorumlulara hizmet etmek. Sevdamızda, derdimizde Çorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Psikologlar Hande Şentürk ve Semanur Pehlivan ile sosyal hizmet uzmanı Sefa Sayar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün Koruyucu Aile çalışması üzerine sunum yaptılar.

Eğitime AK Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, ilçe kadın kolları başkanları ve kadınlar katıldı.

