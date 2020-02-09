Osmancık Nenehatun Ortaokulu yıkılacak

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde deprem güvenliği çalışmaları sebebi ile Nenehatun Ortaokulu’na yıkım kararı çıktı.

Osmancık Çay Mahallesi Gölyazı Sokak’ta bulunan Nenehatun Ortaokulu yıkılacak. Valilik oluru ve 201220 sayılı genelge doğrultusunda deprem güvenliği çalışmaları sebebi çıkan kararda okulda öğrenim gören öğrencilerin Gemici İlkokulu’nda devam edecekler.

Genelgeye göre Nenehatun Ortaokul öğrencileri sabahçı, Gemici ilkokulu öğrencilerinin ise öğlenci olarak eğitim ve öğretime devam edecekleri ve ikili eğitim uygulamasının 10 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Gemici İlkokulu’nda eğitimlerine devam edecek olan Nenehatun Ortaokulu öğrencileri için “Hoş Geldiniz” mektupları hazırlandı. Gemici İlkokulu öğrencileri tarafından yazılan mektuplar ve resimler bir zarfa konarak okul sıralarına bırakıldı.

ÇORUM 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:10

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