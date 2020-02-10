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Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi

İHA

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, köy muhtarlarının talebine duyarsız kalmadı.

Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, köy muhtarlarının talebine duyarsız kalmadı.
Göreve başladığı günden beri Çorum'un tüm kesimleri ile kurduğu iletişim ve diyalog nedeniyle takdir toplayan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sorunların çözümü ve beklentilerin yerine getirilmesi noktasında da başarılı bir yönetim sergiliyor. Hafta içinde Çorum ve parti çalışmaları için yoğun bir mesai yapan Ahlatcı, hafta sonları da ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.
Sungurlu ilçesine Aşağıfındıklı Köyü Muhtarı Rifat Girişginoğlu ve köy dernek başkanı ile yöneticileri ziyaret etti. Ahlatcı, daha sonra AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Yeşilyayla Köyü Muhtarı Hayrettin Kurtoğlu ile görüştü. Muhtarların kendilerine ilettiği alt yapı sorunlarını not alan Ahlatcı, ilgili kurumlarla görüşerek gereğini yaptı.
Sorunların çözümü noktasında desteklerini esirgemeyen milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür eden Ahlatcı, "Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

ÇORUM

10 Şubat 2020 Pazartesi

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